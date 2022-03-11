Москва, 11 марта, 2022, 18:29 — ИА Регнум. После признания Meta экстремистской организацией возможно привлечение пользователей рекламных кабинетов Facebook и Instagram, считает депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.

Duma.gov.ru Антон Горелкин

«Если кто-то планирует, несмотря ни на что, продолжать пользоваться рекламными кабинетами Facebook и Instagram — даже после того, как Meta признают экстремистской организацией, привлечение таких пользователей к ответственности возможно», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что Meta ещё не признана экстремистской, но такое решение может принять суд.

«То есть, сейчас обычные пользователи этих соцсетей, которые платили им за рекламу, не могут быть признаны участниками экстремистской организации. В деятельности организации не участвовали, поэтому им совершенно нечего бояться. После принятия решения суда и его вступления в законную силу причастными к экстремистской деятельности могут считаться лишь сотрудники, руководители и учредители компании Meta», — рассуждает также он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доступ в России к Instagram решено ограничить в связи с заявлением владельцев соцсети о том, что в ней разрешается публиковать призывы к насилию в отношении граждан РФ.