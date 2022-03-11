Ярославль, , 18:40 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков заявил о том, что он прекращает вести аккаунты в Facebook и Instagram после заявлений компании Meta. Свой пост он опубликовал в личном телеграм-канале.

Владимир Волков Страница Владимира Волкова в Facebook

«Дорогие друзья. Я так же как и многие из вас, глубоко возмущен действиями компании Meta, сделавшей экстремизм в своих соцсетях легальным, если он направлен против русских. Поэтому прекращаю вести аккаунты в Facebook и Instagram. Не считаю для себя возможным пользоваться продуктами компании, откровенно симпатизирующей нацизму. И призываю вас отказаться от данных площадок», — написал чиновник.

Волков отметил, что остаётся на связи во «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также в Telegram.