Ростов-на-Дону, , 18:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать открытое горение в складском помещении, расположенном на территории частного домовладения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 11 марта.

На месте пожара ГУ МЧС России по Ростовской области

«В 17:32 мск — локализация пожара на площади 500 кв. метров. В 18:07 мск — ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в переулке Холмогорском вспыхнул около 15:00 мск. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Огонь вспыхнул в складском помещении с деревянными поддонами на территории частного домовладения.

Читайте ранее в этом сюжете: Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 500 кв. метров