Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать открытое горение в складском помещении, расположенном на территории частного домовладения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 11 марта.

ГУ МЧС России по Ростовской области На месте пожара

«В 17:32 мск — локализация пожара на площади 500 кв. метров. В 18:07 мск — ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в переулке Холмогорском вспыхнул около 15:00 мск. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Огонь вспыхнул в складском помещении с деревянными поддонами на территории частного домовладения.