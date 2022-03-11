Ханты-Мансийск, , 18:22 — REGNUM В Югре установлены нарушения при обустройстве ледовых городков в Нижневартовске и посёлке Высокий города Мегиона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В ледовом городке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований водного законодательства при обустройстве ледовых городков. Было установлено, что ООО «Электрон» и ещё одним предпринимателем осуществлялся забор льда в акваториях Нижневартовска и посёлка Высокий города Мегиона с целью обустройства ледовых городков.

При этом договоры на право пользования поверхностными водными объектами с департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО устроителями городков не заключались.

В связи с выявленными нарушениями в адрес ООО и предпринимателя внесены представления. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.