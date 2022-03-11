Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Компания Activision Blizzard уже работает над созданием мобильной версии онлайн-игры Call of Duty: Warzone. Об этом 11 марта сообщает портал Game Informer.

Call of Duty: Warzone Calloduty.com

Журналисты обратили внимание, что в блоге разработчиков появилось объявление о вакансиях, в котором упоминается о мобильной версии онлайн-шутера. Издание отметило, что этот проект будет отличаться от Call of Duty Mobile тем, что будет представлять собой «королевскую битву для мобильных устройств (уровня — ИА REGNUM) AAA» (AAA — высокобюджетная игра).

Напомним, в феврале 2022 года студия Infinity Ward подтвердила, что разрабатывает игры Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2. Позже агентство Bloomberg сообщило, что в 2023 году Activision Blizzard не выпустит новую видеоигру серии Call of Duty.

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