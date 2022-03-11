Оттава, , 21:54 — REGNUM Канадский рэпер Tory Lanez (Дейстар Петерсон) опубликовал первый сольный трек в 2022 году. Публикация композиции состоялась на всех музыкальных платформах 11 марта.

Tory Lanez Скриншот YouTube

В новой работе под названием CAP музыкант заявляет о своём финансовом благополучии и обращается к различным недоброжелателям, в числе которых оказывается новый возлюбленный исполнительницы Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит).

Напомним, что 10 декабря 2021 года Tory Lanez выпустил шестой студийный альбом. Пластинка получила название Alone at Prom и включила в себя 11 песен.

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