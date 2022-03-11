Минск, 11 марта 2022, 18:17 — REGNUM «В Белоруссию с 24 февраля проследовало 619 граждан Украины», — сообщил 11 марта белорусский госпогранкомитет. По данным ведомства, с украинской территории в Белоруссию с 24 февраля по 11 марта прибыло 1760 граждан: 902 — Белоруссии, 619 — Украины и 239 — иных государств. При этом с 6:00 10 марта по 6:00 11 марта с украинской территории в Белоруссию прибыл 101 гражданин: 89 — Украины, 8 — Белоруссии и 4 — иных государств.«Граждане Украины временно размещены в гостиницах и санаториях Гомельской области, — отметили в ГПК. — Пункты пропуска Белоруссии работают в штатном режиме. Украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Белоруссией».Госпогранкомитет рекомендовал обращаться по вопросам безопасного выезда с Украины и выбора транзитного маршрута следования в Белоруссию рекомендуем обращаться в белорусское МИД по телефонам: +380 504 062 330; +375 173 794 771, +375 173 792 673, +375 172 792 872.
«Русофобская истерия в странах Запада весной 2022 года»
Госпогранкомитет Белоруссии: Прибывающих украинцев размещают в санатории
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.