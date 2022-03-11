Ростов-на-Дону, , 18:15 — REGNUM Экс-защитник сборной России и бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб «Ростова». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 11 марта.

ФК «Ростов» на тренировке Fc-rostov.ru

«Будучи футболистом, Виктор Савельевич выступал на позиции защитника. На протяжении карьеры играл за российские и испанские клубы, а также за сборную России», — говорится в сообщении.

Работу в «Ростове» Виктор Онопко также, как и Валерий Карпин, будет совмещать с работой в сборной России.