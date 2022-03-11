Симферополь, , 18:15 — REGNUM Беспилотник советской разработки Ту-141 «Стриж», запущенный с территории Украины, сбит в воздушном пространстве Крыма, сообщает 11 марта ТАСС со ссылкой на военные источники.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным агентства, сбитый аппарат упал в районе города Красноперекопска недалеко от границы Крыма.

«Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки. Первый из них упал в районе города Красноперекопска, второй — в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км», — цитирует ТАСС слова источника.

Информация уточняется.

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