Великий Новгород, 11 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Три человека погибли в квартирном пожаре в одном из многоквартирных домов по улице Космонавтов в Великом Новгороде. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Якутск.рф Огонь

Тела трех человек пожарные нашли после тушения огня. По данному факту Следственным отделом по городу Великий Новгород проводится доследственная проверка.

«Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.