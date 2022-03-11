Москва, , 18:13 — REGNUM Зафиксированный в РФ рост спроса на криптовалюты обоснован стремлением граждан защитить сбережения от галопирующей инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«Это, в свою очередь, отразится на повышении котировок криптовалюты, — сказала Скрыль. — Действительно, биткоин или его конкуренты являются высокодоходными активами, которые выглядят привлекательными для инвестиционных вложений в условиях санкционного давления».

Но в настоящее время, как пояснила экономист, могут возникнуть проблемы со входом на некоторые криптобиржи и покупкой криптовалюты.

«Например, крупнейшая криптобиржа Binance перестала принимать карты Visa и Mastercard, выпущенные в России. Другие криптобиржи под давлением властей заблокировали несколько тысяч российских адресов. Иными словами, рядовому инвестору следует оценить свои риски, не только связанные с колебаниями котировок криптовалюты, но и с переводами денежных средств на крипторынке», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшем будущем котировки биткоина будут отличаться повышенной волатильностью.

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