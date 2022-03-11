Москва, , 18:12 — REGNUM Даже если спрос на жилье в РФ будет серьезно ослабевать, цены на недвижимость сильно не опустятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ снизился спрос на первичную и вторичную жилую недвижимость.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В основном на рынке жилья сказался геополитический фактор, — пояснила Ермилова. — Население массово стало изымать свои сбережения из банков и вкладывать их в альтернативные инвестиции, к которым относится и жилье. Это вызвало первоначальный рост цен. Помимо всего, ряд объявлений о продаже встали на стоп. Стали массово появляться объявления на продажу жилья в иностранной валюте, а поскольку курс постоянно менялся, то и стоимость менялась».

В дальнейшем, как полагает Ермилова, спрос может снизиться.

«Поскольку существенная доля жилья приобретается за счёт ипотечного кредита, а он сейчас стал достаточно дорогим, — добавила экономист. — Льготное кредитование и его дальнейшие условия ещё обсуждаются. Далее, если спрос будет сильно снижаться, то скорее всего, и цены немного понизятся. Однако вряд ли можно ожидать их серьёзного падения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ вполне вероятно дальнейшее снижение спроса на первичное и вторичное жилье, а также его стоимости.

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