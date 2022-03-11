Курск, 11 марта, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Курскую область поступила гуманитарная помощь от благотворительного фонда «Добродушие» из Санкт-Петербурга для детей-сирот из ДНР, которые сейчас живут в пунктах временного размещения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Спортивная обувь

В Курскую область была эвакуирована Амвросиевская школа-интернат № 4 из ДНР. В 4 пунктах временного размещения живут 235 детей и сопровождающие. Возраст детей — от четырёх до 17 лет. Фонд давно сотрудничает со школой-интернатом, воспитанники которого каждый год приезжают в Санкт-Петербург на футбольный турнир.

В составе груза — спортивная и повседневная одежда, обувь, канцтовары, средства личной гигиены, игры, конструкторы, сладости.

Гуманитарная акция «Время помогать» проходит при поддержке Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга. В ней также приняло участие Общество блокадников Санкт-Петербурга. Они не только помогли собрать вещи, но и написали письмо, чтобы поддержать детей.