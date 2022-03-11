Москва, , 18:10 — REGNUM В РФ вполне вероятно дальнейшее снижение спроса на первичное и вторичное жилье, а также его стоимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ спрос на первичное жилье снизился на 15%, а на вторичное — на 12%.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

«Падение спроса вполне укладывается в сценарий развития жилищного рынка на фоне повышения ключевой ставки и снижения доступности ипотечного кредитования, отсутствия сопоставимого роста доходов, — сказал Цыганов. — Поэтому дальнейшее снижение спроса и цен вполне вероятно. Пока это проявляется в скидках размером 5−10%, переводом части объектов с продажи на аренду. В тоже время для поддержки рынка и его участников, в том числе граждан, предполагающих альтернативные сделки, обсуждаются и будут предприниматься меры поддержки и сглаживания кризисных тенденций».

В настоящее время, как пояснил экономист, обсуждаются меры поддержки ипотечного кредитования в части субсидирования ипотечных ставок, программ проектного финансирования, облегчения условий застройки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов объяснил, будут ли в РФ снижаться цены на жилье.

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