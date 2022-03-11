Москва, , 18:10 — REGNUM Инфляция в США продолжит расти как из-за действия внутренних, так и внешнеэкономических факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что индекс потребительских цен в США достиг рекордных с 1982 года темпов — 7,9%.

Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне Dan Smith

«Инфляция в США формируется под влиянием как общемировых проинфляционных факторов, так и внутренних, имеющих мультипликативный эффект, — сказала Воронкова. — Они обусловлены отголосками пандемии пролонгированного характера и современными геополитическими рисками. Среди таких факторов, например, рост цен на энергоносители в США, который только за февраль составил более 25% в годовом выражении, рост цен на бензин (+ почти 40% в феврале) и дефицитность американского рынка труда. На мой взгляд, можно ожидать продолжения сложившегося инфляционного тренда. Определенно можно сказать, что для сдерживания инфляции монетарная политика США будет ужесточаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что рост цен в США связан с действиями России на Украине.

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