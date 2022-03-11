Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Министерство просвещения Российской Федерации одобрило предоставление федеральных субсидий 16 проектам Санкт-Петербурга по созданию объектов образования, сообщили 11 марта в пресс-службе Смольного.

Http://gradkostroma.ru Строительство школы

Напомним, что в 2021 Санкт-Петербург также участвовал в федеральном отборе на софинансирование, в результате которого были одобрены 11 проектов по созданию объектов образования. Таким образом, всего, с учетом отбора 2021, будет создано 27 объектов образования.

«Санкт-Петербург в период с 2022 по 2029 годы получит около 8,3 млрд рублей федерального софинансирования на создание 27 школ на 26,8 тысяч мест. Из них пять объектов планируется создать с использованием механизма государственно-частного партнерства. Концессионные соглашения по этим объектам планируется заключить с учетом федерального софинансирования в размере 3,3 млрд рублей», — рассказали в Смольном.

Кроме того в администрации города сообщили, что Смольный планирует привлечь федеральное финансирование в строительство объектов инфраструктуры. Для этого комитет по экономической политике сформировал Адресный перечень объектов капитального строительства государственной собственности Петербурга в 2023—2025 годах.

В Адресный перечень вошли десять объектов, включая семь объектов дорожного хозяйства, два объекта культуры и один — социальный. Общий объем запрашиваемого финансирования из федерального бюджета на эти цели составляет: на 2023 год — 5,6 млрд рублей, на 2024 год — 8,5 млрд рублей, и на 2025 год — 3,5 млрд рублей.

«Привлечение средств федерального бюджета позволит снизить нагрузку на бюджет Санкт-Петербурга в целях обеспеченности необходимой инфраструктурой населения города», — объяснили в пресс-службе администрации города.