Москва, 11 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Российская фитнес-индустрия в настоящее время сталкивается с серьезными трудностями, так как, безусловно, зависит от спроса и от динамики реальных доходов населения, которые в ближайшее время продолжат падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Людмила Шубцова.

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«Однако нужно учитывать, что российская индустрия уже пережила резкое сокращение, и на рынке остались те, кто уже адаптирован в той или иной степени к кризису, имеет опыт работы в сложных условиях и устойчивую клиентскую базу, — сказала Шубцова. — Поэтому прогнозируемое Ассоциацией операторов фитнесс индустрии 50-процентное падение рынка в ближайшее время, на наш взгляд, сильно преувеличено. В крупных городах, особенно в молодежной среде, посещение фитнеса вошло в будничный режим, многими воспринимается как необходимость, поэтому инвестирование в здоровье является приоритетом в планировании расходов. Фитнес-индустрия сосредоточена в основном в крупнейших и крупных городах, где физическая активность на работе мала, а высокие интеллектуальные и нервные нагрузки требуют сбалансированности с физической активностью. По социологическим опросам, в период локдаунов на втором месте среди желаний населения было заняться спортом».

Так что, как пояснила экономист, далеко не все решается арендой площадей, налогами, кризисными экономическими условиями.

«Спрос на услуги уменьшится, но в целом сохранится. Поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства обеспечит смягчение условий работы фитнес-клубов в этот сложный для всей страны период», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские объекты фитнес-индустрии призвали вовлекать в государственные программы восстановления для переболевших COVID-19.