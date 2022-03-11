Челябинск, , 18:03 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер появился в «Телеграм». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Телеграм

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принял решение создать собственный телеграм-канал», — отметил чиновник. И добавил, что будет в нём рассказывать здесь о ключевых решениях, новостях и делиться мнением по важным вопросам.

Также у него есть аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В этом списке не значится «Инстаграм». Скорее всего, публиковать там новые сообщения он уже не будет.