Москва, , 18:02 — REGNUM Украинские радикальные нацисты под руководством спецслужб США готовили несколько провокаций с применением токсичных химикатов, сообщается в документе, переданном 11 марта в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбез ООН.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Провокации должны были сопровождаться обвинениями России в применении химического оружия.

Текст документа обнародован на официальном сайте МИД РФ.

«Украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления различного рода провокаций. Цель таких акций — обвинить Россию в применении химического оружия против гражданского населения и нарушении своих обязательств, в том числе и по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — указано в тексте документа.

Напомним, ранее аналогичные методы террористы применяли на территории Сирии.

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