Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге во время движения загорелось маршрутное такси, в котором находились пассажиры. Людей удалось быстро эвакуировать. Об этом 11 марта сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сгоревшая маршрутка. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

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Огонь вспыхнул в маршрутном такси, которое пересекало перекресток проспектов Металлистов и Кондратьевского.

«Движение в сторону Кондратьевского по Металлистов очень затруднено, — сообщают очевидцы. — Пожар потушен, только что приехала скорая, по пострадавшим информации нет. Много скорых и пожарных».

Как уточняют в свою очередь в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:13 мск. У дома 122 по проспекту Металлистов в Калининском районе загорелось маршрутное такси марки «ПАЗ».

"Сгорели сгораемые части. В 17:26 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 1 апреля в Петербурге стартует транспортная реформа, которая направлена на отказ от морально устаревших и небезопасных маршруток. Их место займут новые комфортабельные и экологичные автобусы.