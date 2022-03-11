В Петербурге во время движения загорелась маршрутка с пассажирами
Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во время движения загорелось маршрутное такси, в котором находились пассажиры. Людей удалось быстро эвакуировать. Об этом 11 марта сообщили очевидцы в социальных сетях.
Огонь вспыхнул в маршрутном такси, которое пересекало перекресток проспектов Металлистов и Кондратьевского.
«Движение в сторону Кондратьевского по Металлистов очень затруднено, — сообщают очевидцы. — Пожар потушен, только что приехала скорая, по пострадавшим информации нет. Много скорых и пожарных».
Как уточняют в свою очередь в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:13 мск. У дома 122 по проспекту Металлистов в Калининском районе загорелось маршрутное такси марки «ПАЗ».
"Сгорели сгораемые части. В 17:26 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
Напомним, с 1 апреля в Петербурге стартует транспортная реформа, которая направлена на отказ от морально устаревших и небезопасных маршруток. Их место займут новые комфортабельные и экологичные автобусы.