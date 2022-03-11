Абуджа, , 17:59 — REGNUM Нигерийский певец Rema (Дивайн Икубор) и британский исполнитель AJ Tracey (Че Уолтон Грант) выпустили видео на песню FYN. Премьера работы состоялась на YouTube-канале Rema 11 марта.

Rema Скриншот YouTube

На видео артисты демонстрируют роскошный образ жизни с постоянными вечеринками. Режиссёром ролика стал Меджи Алаби.

Ранее Rema анонсировал выход своего дебютного студийного альбома. Пластинка под названием Rave & Roses увидит свет 25 марта 2022 года.

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