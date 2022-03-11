Бухарест, 11 марта 2022, 17:53 — REGNUM Контингент НАТО следует усилить в Румынии, сообщил 11 марта журналистам президент республики Клаус Йоханнис по итогам встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис.
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Комментируя ситуацию на европейском пространстве и назвав её «напряжённой», Йоханнис заявил о необходимости «дальнейшего наращивания американского и союзного военного присутствия в Румынии».
Он отметил, что это необходимо как «дополнительная мера обеспечения безопасности Румынии и всего региона».
Напомним, Харрис совершает поездку по Европе. Накануне, 10 марта, она встретилась с польским лидером Анджеем Дудой. В ходе своих встреч она обсуждает ситуацию на Украине, где российские военные проводят демилитаризацию.
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