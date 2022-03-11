Вологда, , 17:48 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил об уходе из Instagram.

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«Руководство компании Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, перешло к черту, призвав к насилию в отношении российских военных и нашей страны. Это открытая ненависть к нам, россиянам. Считаю, это перебор! Больше нет никакого желания пользоваться Instagram, поэтому принял решение ничего здесь не публиковать», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Meta в России попала под уголовное преследование за призывы к насилию