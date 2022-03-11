Обнинск, Калужская область, 11 марта, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Открытие информационной точки туристского информационного центра «Калужский край» состоялось 11 марта в в здании Дома ученых Обнинска, сообщил корреспонденту ИА REGNUM и. о. начальника управления развития туризма министерства экономического развития и промышленности Калужской области Елена Сергеева.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Открытие информационной точки туристского информационного центра «Калужский край» в Обнинске

Новый туристский информационный центр займется разработкой новых городских и межмуниципальных туристических маршрутов, продвижением турпродукта и повышением узнаваемости города. В Обнинске удобная логистика, классифицированные отели, большое количество популярных туристических объектов, расположенных поблизости — все это даст эффект для продвижения туристического потенциала, как города Обнинска, так и региона в целом. Центр является многофункциональным, гости и жители города и области смогут получить информацию о маршрутах, достопримечательностях, спортивных и культурных событиях региона, а также карту города и путеводители. Все услуги предоставляются бесплатно.

«Развитие сети туристско-информационных центров» в регионах является одним из приоритетных направлений федерального центра и соответствует основным положениям Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. Это способствует и формированию положительного имиджа региона и является основной информационной поддержкой гостей и жителей», — отметила Елена Сергеева.