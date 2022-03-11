Москва, 11 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. За постоянными DDoS-атакам на российскую социальную сеть ЯRUS могут стоять хакеры из Украины, США, Японии и Кореи, считают аналитики. Для этого используются десятки тысяч IP-адресов из этих стран.

Киберпреступность

Приложение, которое задумывалось как отечественный аналог Facebook, TikTok и YouTube, также пытаются очернить западные журналисты. А Google Market намеревался заблокировать платформу, но этого не произошло.

По словам аналитиков, на борьбу с российской социальной сетью ЯRUS спустили уже миллионы долларов. Однако компания по дискредитации приложения не удалась.

В «Ярусе» зарегистрировались уже свыше двух миллионов человек. Здесь можно бесплатно послушать музыку, посмотреть видео без рекламы и почитать новости из десяти тысяч источников. На платформу «перекочевали» сотни российских блогеров.

Приложение ЯRUS с каждым днём становится всё стабильнее и безопаснее, и продолжает активно бороться с трудностями. Разработчики гарантировали десятикратное усиление сетевого экрана для контроля и фильтрации входящего трафика.