Бухарест, , 17:39 — REGNUM Беспилотник, залетевший со стороны Украины, действительно находился в воздушном пространстве Румынии, а затем направился в Венгрию, сообщили 11 марта в румынском минобороны.

Флаг Румынии Nicolas Raymond

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По данным румынских военных, беспилотник три минуты находился в воздушном пространстве Румынии. Появился он со стороны Украины. Это произошло в ночь на 11 марта.

Напомним, в ночь на 11 марта в Загребе упал беспилотник, предварительно идентифицированный как Ту-141 «Стриж». Предположительно, БПЛА принадлежал ВСУ и с Украины проследовал в Румынию, а затем в Венгрию.

Читайте ранее в этом сюжете: Разбившийся в Хорватии украинский беспилотник пролетел Венгрию и Румынию