Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Президент США Джо Байден дал Катару статус основного союзника США, не входящего в состав НАТО, что глава Белого дома обещал сделать еще в начале года, сообщает 11 марта Reuters.

Катар

Отметим, что данный статус присваивается близким союзникам Соединённых Штатов, которые разделяют стратегические интересы с американскими вооруженными силами.

Напомним, что Байден еще в январе пообещал эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани предоставить стране данный статус.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «А как же Украина?» — Байден видит Катар союзником США вне НАТО