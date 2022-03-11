Москва, 11 марта, 2022, 17:35 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы были заняты в основном ситуацией на Украине и в экономике, но старались не забывать и о традиционных курьезах и конфузах, которые все также происходят во всех регионах. Ограбление «банка приколов», парник для лошадей, летающая стиральная машинка. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Бэтмен

Центральный федеральный округ

Удивительное ДТП случилось в Москве. Рабочие меняли рекламный баннер на придорожном щите, как вдруг в опору врезался BMW. Авария ничуть не смутила рабочих, и они дальше продолжили менять рекламу. «Южное Бутово и его суровые реалии», — смеется «Москва с огоньком».

Из Ростовской области в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных привезли двугорбого верблюда. Он из Красной книги, зовут его Вениамин и ему два года. «Страновед» пишет, что верблюд обладает презрительным взглядом, но уже неплохо обосновался на новом месте.

Достойное экранизации преступление раскрыли в Старом Осколе. По сведениям «Белгородчины», трое мужчин решили ограбить знакомого, у которого якобы имелись крупные средства. Ночью преступники устроили засаду возле гаража, поймали и избили свою жертву, заставили открыть сейфы, откуда забрали кучу денег и золотые изделия. К их изумлению, из 20 миллионов рублей настоящими оказались только 30 тысяч, остальные — банкноты «банка приколов». Золотые украшения тоже были бижутерией. Заведено уголовное дело.

Северо-Западный федеральный округ

«Питерская булка» сообщила, что рядом с метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге появился «парник для лошадей». Не для настоящих. На улице возле метро находится статуя конки. Для ее реконструкции и починки возвели похожую на парник конструкцию. Восстановят в том числе утраченные элементы, например, поводья.

Несмотря на наступление календарной весны, на городском пляже Великого Новгорода провели турнир по зимнему волейболу. «Новгородская летопись» рассказала, что правила тут почти такие же, что и в пляжном волейболе, только играть приходится на снегу.

Приволжский федеральный округ

Другая, совсем не весенняя новость пришла из Саратовской области. Накануне 8 марта здесь застряли в сугробах две «скорые». Одна — в Саратове, другая — в Балаково. «Интересно, хоть кто-то до сих пор верит отчетам чиновников о том, что снег в городах Саратовщины убирают?» — интересуется «Саратовщина».

В Набережных Челнах группа подростков наловчилась вылезать из маршрутки через форточку, чтобы не платить за проезд. Mash Iptash рассказал, что на днях из этого получился форменный скандал. Водитель схватил одного из хулиганов, завязалась драка, теперь на подростков напишут заявление в полицию.

В Прикамье появился городок искусственных ледопадов. Необычный ледяной комплекс сделали в парке развлечений в селе Красная Слудка. «Интересная Пермь» рассказывает, что искусственные сосульки и ледопады выращивать непросто. Технологию держат в секрете и шлифуют уже четвертый год.

В Нижнем Новгороде СМИ настолько потеряли интерес к коронавирусу, что сделали примечательную опечатку и массово написали про «2238 заболевших в течение дня». «Нижний гиперболоид» уточнил, что ошибка — ровно в десять раз, «но всем, деликатно выражаясь, неважно».

8 марта в небе над Башкирией пролетел ярчайший метеорит, его появление зафиксировали несколько камер наблюдения. Его было видно в том числе над Уфой. В городском планетарии к новости отнеслись на удивление спокойно и сказали, что ничего необычного не произошло. «В свете различных катаклизмов последних лет склонны согласиться», — иронизирует «Башкирский домовой».

Южный федеральный округ

Еще одно «ограбление века». В Ростове-на-Дону неизвестные похитили десятки тысяч блоков контрафактных сигарет. Пикантность ситуации придает то, что сигареты украли с территории старого аэропорта Ростова, где они хранились в качестве вещдока по уголовному делу за контрабанду. Пропали более 90 тысяч блоков сигарет Winston и более 40 тысяч блоков Marlboro, пишет «Че по Ростову?» Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за халатность в отношении охраны конфиската.

У жителя Сочи на днях пропал неисправный BMW, стоявший во дворе. По камерам видеонаблюдения установили, что автомобиль похитил местный житель, который просто… заказал эвакуатор и перевез чужую машину к себе во двор. В настоящее время автомобиль вернули владельцу, сообщает «Утренний юг».

Уральский федеральный округ

Свою минуту славы получил молодой человек из Екатеринбурга, который полетел в Узбекистан, чтобы посмотреть нового «Бэтмена» в кинотеатре. На поездку он потратил 30 тысяч рублей, пишет «Екатское чтиво». Наверняка это один из самых дорогих походов в кинотеатр за всю историю кинематографа.

Несколько городов Урала хотят установить у себя памятник писателю Владиславу Крапивину. «Столица деревень» сообщает, что в Екатеринбурге уже работают над эскизом памятника, а в Тюмени просят установить памятник в сквере, который открылся недавно в центре города и носит имя Крапивина.

Сибирский федеральный округ

Праздничная ссора 8 марта в Красноярске закончилась необычным действием. Из окна многоэтажки полетели сначала разные вещи вроде одежды, а потом стиральная машинка. Полиция в настоящее время проводит проверку. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, знает «Красноярск №1».

В Куйтуне Иркутской области пришлось устроить спецоперацию по спасению кота. Его на высокий столб загнали собаки. Спуститься кот не сумел, просидел на столбе целую ночь. Его пришлось снимать пожарным, они доставили животное в пожарную часть, отогрели и накормили, а теперь ищут ему хозяев, сообщает «Иркутск №1«

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровске вандалы разбили антивандальные остановки из калёного стекла и бронепленки. А также разрисовали их граффити, поломали скамейки. «Хабаровские терки» комментируют: «Это не остановки антивандальные. Это вандалы антисоциальные. И наказывать за это нужно по самым высоким меркам».

Колыма снова готовится стать туристической меккой, считает «Смотровая вышка». Потому что в условиях международных ограничений Дальний Восток будет очень привлекательным для отпуска. В области уже запустили курсы туристской подготовки.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 18 марта.