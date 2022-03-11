Москва, , 17:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин разъяснил президенту Финляндии Саули Ниинистё причины специальной военной операции РФ по защите Донбасса и денацификации Украины, сообщает 11 марта пресс-служба Кремля.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также российский лидер проинформировал своего коллегу о ходе переговоров с представителями Киева.

«Владимир Путин подробно разъяснил причины проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи, а также информировал о ходе ведущихся переговоров с украинскими представителями», — указано в сообщении.

Стороны договорились поддерживать контакт по проблематике ситуации на Украине и по российско-финляндским текущим вопросам.

Ранее в Финляндии заявили, что Ниинистё призвал российского президента к прекращению боевых действий против украинских нацистов.

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