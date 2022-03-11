Самара, 11 марта, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Строительно-монтажные работы по выносу инженерных сетей для строительства станции самарского метрополитена «Театральная» начаты в Самаре. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР В метро

Данный вопрос был рассмотрен на совещание в региональном правительстве по вопросу строительства метрополитена в областной столице.

«В настоящее время активно ведется разработка проектно-сметной документации, отклонений от графика нет. Решается вопрос по замене импортных материалов, это сейчас актуально. Темпы работы нам нужно максимально ускорять», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Сообщается, что уже разработана документация по выносу инженерных сетей из зоны строительства. Проектно-сметная документация направлена на экспертизу проекта. Положительное заключение планируется получить в апреле 2022 года.

Сейчас строители продолжают работы подготовительного этапа с целью строительства объекта. Они завершили демонтаж контактных сетей. В ближайшее время намерены приступить к работам по переносу коммуникаций. Одновременно с этим стартовало обследование зданий, которые находятся в зоне влияния строительства. По его итогам, в зависимости от технического состояния, будет определена необходимость выполнения компенсационных мероприятий в зоне влияния либо принято решение о переселении граждан. Завершить эти мероприятия планируется в третьем квартале 2022 года.

Сообщается, что станция «Театральная» является конечной и завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Возведение станции будет произведено открытым способом, при этом основную проходку тоннелей будут выполнять закрытым способом. Это позволит минимизировать перекрытие улиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что строительство первой линии метрополитена в Самаре намерены завершить в 2024 году.