Тюмень, 11 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Тюменскую область в 2022 году будет направлено 1 млрд 690 млн 295 тыс. рублей бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты. Соответствующее решение принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Госдумы РФ Александр Ремезков («Справедливая Россия» — «Патриоты — За правду»).

Оперативный штаб Тюменской области Набережная Тюмени

В Курганскую область будет направлено 504 млн 697 тыс. рублей. Бюджетные кредиты выдаются на 15 лет по ставке 3% годовых.

«Уточню, что объём кредитов распределён пропорционально численности населения регионов с использованием коэффициента общей долговой нагрузки, учитывающего объём госдолга субъекта федерации на начало 2022 года, и коэффициента стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе к среднему по России», — отметил парламентарий.

И уточнил, что эти средства федеральной поддержки выдаются регионам на строительство жилья, объекты культурного назначения, ЖКХ, организации и предприятия систем здравоохранения, образования, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирский транспорт.