Анкара, , 17:27 — REGNUM Вопрос о присоединении Украины к НАТО — это не вопрос ближайшего будущего, заявил 11 марта в ходе своего выступления на дипломатическом форуме в городе Анталье (Турция) генсек альянса Йенс Столтенберг.

Глава НАТО Йенс Столтенберг (сс) Senior Master Sgt. Adrian Cadiz

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Отметив, что Украина, как и любая страна, вправе сама решить, становиться ли ей частью НАТО, Столтенберг сказал, что альянс при этом вправе решать, принять ли эту страну в свои ряды, отвечает ли она требованиям блока.

Столтенберг «Но это не является пунктом повестки ближайшего будущего».

Добавим, что это заявление генсек альянса сделал на фоне кризисной ситуации, в которой по своей же вине оказалась Украина: на её территории с 24 февраля проводится спецоперация ВС России по демилитаризации. Формально НАТО не поставляет на Украину свои силы.

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