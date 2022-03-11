Минск, , 17:20 — REGNUM Предприятия Белоруссии с начала года демонстрируют двузначные темпы роста поставок на внешние рынки. Об этом заявил первый заместитель министра экономики республики Юрий Чеботарь.

Белорусскоязычная вывеска на здании Минэкономики Белоруссии © ИА REGNUM

«Конечно, свою роль сыграла благоприятная ценовая конъюнктура. Но ключевое слагаемое успеха внешней торговли — сохранение спроса на нашу продукцию благодаря ее неизменному высокому качеству», — сказано в комментарии чиновника, опубликованном 11 марта на сайте минэкономики Белоруссии.

По его словам, наибольший рост экспорта отмечен по таким позициям, как продовольствие, транспортные средства, продукция химии и нефтехимии, удобрения и деревообработка. «Неплохо добавили и по другим позициям. В результате по товарам и услугам даже на фоне высокой базы прошлого года нам удалось увеличить поставки практически на треть. А чистый приток валюты в страну составил 0,7 млрд. долларов», — констатировал чиновник.

Комментируя проблему влияния западных санкций на белорусскую экономику, Чеботарь сказал: «Поставки востребованной на мировых рынках продукции в рамках действующих контрактов продолжаются. При этом, разумеется, производители и экспортеры активно работают над диверсификацией и логистикой, предпринимают другие меры по нивелированию возможных потерь. Разработаны экспортные планы по переориентации товарных потоков на рынки других стран, в том числе ключевых партнеров — России и Китая».