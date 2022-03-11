Минск, 11 марта, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Предприятия Белоруссии с начала года демонстрируют двузначные темпы роста поставок на внешние рынки. Об этом заявил первый заместитель министра экономики республики Юрий Чеботарь.

ИА REGNUM Белорусскоязычная вывеска на здании Минэкономики Белоруссии

«Конечно, свою роль сыграла благоприятная ценовая конъюнктура. Но ключевое слагаемое успеха внешней торговли — сохранение спроса на нашу продукцию благодаря ее неизменному высокому качеству», — сказано в комментарии чиновника, опубликованном 11 марта на сайте минэкономики Белоруссии.

По его словам, наибольший рост экспорта отмечен по таким позициям, как продовольствие, транспортные средства, продукция химии и нефтехимии, удобрения и деревообработка. «Неплохо добавили и по другим позициям. В результате по товарам и услугам даже на фоне высокой базы прошлого года нам удалось увеличить поставки практически на треть. А чистый приток валюты в страну составил 0,7 млрд. долларов», — констатировал чиновник.

Комментируя проблему влияния западных санкций на белорусскую экономику, Чеботарь сказал: «Поставки востребованной на мировых рынках продукции в рамках действующих контрактов продолжаются. При этом, разумеется, производители и экспортеры активно работают над диверсификацией и логистикой, предпринимают другие меры по нивелированию возможных потерь. Разработаны экспортные планы по переориентации товарных потоков на рынки других стран, в том числе ключевых партнеров — России и Китая».