11 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Фашизм нового образца ничем не отличается от фашизма образца старого. Просто новый выглядит пестрее, прикрытый смайликами и котиками. Методология — та же. И рецепт её преодоления тот же — только победа.

Платон Беседин, , 17:55 — REGNUM Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против Вооружённых Сил России. Напомню, ранее агентство Reuters опубликовало соответствующий материал, в котором говорилось, что сотрудники Meta (Instagram и Facebook) договаривались не блокировать призывы убивать русских солдат и русских в целом.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Так это звучит: согласно опубликованной информации, подтверждённой заявлением пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна, в свете украинских событий компания временно снимает запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан. Генеральная прокуратура РФ уже направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram. Ранее было принято решение блокировать Facebook, признав эту социальную сеть причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации.

Переводя на человеческий язык, Instagram и Facebook не препятствовали и даже распространяли человеконенавистнические нарративы по отношению к. Чудовищно, что подчас в этом активно участвовали и сами россияне — все эти модные и чуть менее модные блогеры, которые пачками записывали соответствующие видео, сториз и размещали посты, в коих очень быстро переходили от якобы пацифистской позиции к антироссийской риторике и даже истерике.

Удивляют ли меня такие персонажи? Все эти блогеры, что спали 8 лет, пока утюжили снарядами и бомбами Донбасс, а после проснулись и возопили: «Как же так? Нет войне!»? Закончились, правда, эти их призывы очень быстро — и они перешли либо к молчаливому держанию кулачков в пользу противника, либо к откровенному предательству. Удивляют ли меня вот такие? Да, немного удивляют — ведь как эти люди прожили столько-то лет среди «врагов» в проклятом «Мордоре»?

«Аллея ангелов» в Донецке. Памяти погибших детей Донбасса Andrew Butko

А вот политика Instagram и Facebook меня совершенно не удивляет. Во-первых, потому что сам Цукерберг — личность откровенно сомнительная, сотрудничающая с соответствующими структурами и ничего общего с демократией не имеющая. Если не видели фильм «Социальная сеть» о том, с чего начинался Facebook, то обязательно посмотрите. А лучше изучите данные WikiLeaks и информацию от Джулиана Ассанжа. Вот, кстати, как мир обошёлся с тем, кто пытался говорить правду; часть правды.

А она, собственно, такова. Люди, искренне полагающие, будто их действительно ждут в мире равных возможностей, мире всеобщего братства, изумительны в своей глупости. Ну или они просто хотят в это верить, дабы сильно не заморачиваться. Неслучайно у молодых, у современных так популярно жить easy и делать всё на easy. Однако во взрослой, суровой реальности мир не изменился ни на йоту. Там по-прежнему одни душат, захватывают, жаждут господства, а другие — тому сопротивляются. Закон этот, диалектику отменить никому не получится.

Но, как говорит Морфеус из «Матрицы», «есть целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы скрыть правду». Собственно, этим мирком, этой матрицей (одной из её форм) и являются социальные сети, где упражняются в построении виртуальной реальности миллионы людей. Сколько мы видели таких, у которых ремонта в ванной комнате нет, но зато они усердно изображают люксовую жизнь в хождениях по ЦУМу?

Да, Instagram и Facebook — это обман, фальш, подлог, но это ещё и жирные щупальца цифрового мира, Глобальной (или Большой) Цифры. Той, что стандартизирует человека, форматируя его в соответствии с классическими антиутопиями. И прав тут не Оруэлл, а прав Хаксли, заявивший, что подлинное рабство — это тогда, когда раб доволен своим рабством. А для этого цифровой фашизм прикрывают развлечениями, потому что ни в коем случае нельзя допускать скуки в этом лучшем из цифровых миров. Да, убивать будут, грабить будут, но всё это не должно быть пресно и невесело. Как писал Пепперштейн, «столица сдалась в атмосфере праздника».

Алексей Радаков. Знание разорвёт цепи рабства (фрагмент). 1920

Вот так миллионы людей и сдались — добровольно сдались — в угоду цифровому фашизму, прикрытому котиками и смайликами. И им казалось, что им после этого разрешат жить не то чтобы более или менее свободно. Не получилось. Ведь, как писал Камю, фашизм — это презрение, и оно, это презрение, должно иметь точку своего приложения, должно быть направлено на кого-то, а русские для этой роли подходили идеально. Всегда, не только сейчас; спецоперация в данном случае — лишь предлог.

Ну, а кого выбрать на подобную роль? Не китайцев же? Не латиносов? И те, и другие слишком далеко, да и не обладают соответствующим бэкграундом — в том числе и победами, которые деклассировать нужно. Кампания же против русских со всем обязательным арсеналом необходимых штампов идёт давно — ещё со времён церковного раскола, а, может, и раньше (я подробно исследую этот вопрос в своей книге «Почему русским нельзя мечтать?»). И русские вроде бы и рядом, но в то же время они другие, а потому очень удобно пугать и стращать ими.

Однако время стандартных страшилок прошло. И в действие вступила новая фаза, когда русских нужно выводить за рамки жизни — то есть уничтожать. Это не образ, не аллегория, а вполне конкретный механизм действия. От уничижения до уничтожения — вот тот путь, который очень быстро прошёл дивный новый мир, завербовав огромное количество рабов, которые, повторю, довольны своим рабством. И нет ничего поразительного в том, что в офисе Meta полагают, будто призывы к ненависти и убийству русских — это нормально. Так общепринято в «лучших домах Запада» — вот где трагедия.

Клод Верлинд. Марионетки

Жаль, Илья Кормильцев не дожил до наших дней. Его «скованные одной цепью» звучали бы сегодня совсем по-другому и совсем о другом. Ведь когда нам в очередной раз скажут: «Смотрите, весь мир един! Весь мир считает одинаково!» — нужно спросить: «А нам дали право говорить что-то другое в этом едином мире? Почему этот мир часто сужен до размеров офиса?».

И когда Шнур в своей новой песне сравнивает отношение к русским сейчас с отношением к евреям в 40-х годах прошлого века, то это верно лишь отчасти. Потому что и для славян фашисты тогда готовили не лучшую судьбу. Это зафиксировано в том же «Майн кампф» (экстремистский материал, распространение которого запрещено в РФ).

И никогда нельзя забывать, что вместе с 6 миллионами евреев в то дьявольское время было уничтожено по меньшей мере 10 миллионов славян — прежде всего русских. И в этом смысле фашизм нового образца ничем не отличается от фашизма образца старого. Просто новый выглядит пестрее, прикрытый смайликами и котиками. Методология — та же. И рецепт её преодоления тот же — только победа.