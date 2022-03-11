Кострома, 11 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. «Большая костромская льняная мануфактура» отправила часть сотрудников в отпуск из-за экономических трудностей. Об этом в социальных сетях написали работники предприятия. Информацию подтвердил департамент экономического развития Костромской области.

Проходная БКЛМ

БКЛМ — старейшее текстильное предприятие региона. Мануфактура специализируется на выпуске пряжи, домашнего текстиля, льняных тканей для одежды, постельного белья. Основным рынком сбыта продукции компании являлись зарубежные потребители — компании IKEA (Швеция) и Zara (Испания). Оба бренда приостановили деятельность в России на неопределённый срок.

На сегодняшний день в 14-дневный отпуск отправлены 100 из 600 сотрудников мануфактуры. Ещё столько же людей могут отпустить по домам в ближайшее время. Предприятие ищет новые рынки сбыта, ведёт переговоры о выполнении госзаказов и сотрудничестве с «крупнейшими российскими корпорациями». Их наименования пока не разглашаются. В случае, если покупатели будут найдены, «значительная» часть загрузки предприятия будет восстановлена. Однако, полностью исключить возможность сокращения части работников производства пока нельзя.