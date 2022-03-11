Саратов, , 17:35 — REGNUM В ходе специальной военной операции по защите Донбасса погибли военнослужащие Максут Сейтов из города Маркса и Андрей Дорофеев из города Ртищево Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава области Валерий Радаев выразил соболезнования семьям погибших земляков и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку.

«Скорблю вместе с родителями, близкими, друзьями. Вместе с жителями Саратовской области. Для всех нас это общая невосполнимая потеря и боль. Максут и Андрей честно и беззаветно исполняли воинский долг. Защищали безопасность своей страны. Их подвиг, их героизм мы навсегда сохраним в своей памяти», — сказал губернатор.

ИА REGNUM напоминает, житель Аткарского района Саратовской области Максим Ханыгин погиб во время спецоперации на Донбассе.

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