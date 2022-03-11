Москва, 11 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё ситуацию на Украине, передаёт 11 марта пресс-служба Кремля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

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Президент России подробно разъяснил причины проведения российской специальной военной операции на Украине, её цели и задачи, а также рассказал о ходе ведущихся переговоров российской и украинской делегаций.

Главы государств также обсудили гуманитарные вопросы и принимаемые меры по обеспечению безопасности гражданского населения, организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей.