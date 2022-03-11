Москва, , 17:14 — REGNUM Доступ в России к Instagram решено ограничить в связи с заявлением владельцев соцсети о том, что в ней разрешается публиковать призывы к насилию в отношении граждан РФ. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Instagram

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Решение принято в ответ на соответствующее требование Генпрокуратуры России. «В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее руководство Meta Platforms Inc., которой принадлежит указанная соцсеть, заявило, что компания снимает запрет в своих соцсетях (то есть и в Facebook) «для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих».

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