Белгород, 11 марта 2022, 17:13 — REGNUM Недалеко от города Валуйки Белгородской области вертолёт был вынужден совершить жесткую посадку, сообщил 11 марта губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, жертв удалось избежать.
«Совершил жесткую посадку вертолет в городе Валуйки. Жертв нет. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС», — написал Вячеслав Гладков.
Причина происшествия неизвестна. Тип и принадлежность вертолёта не уточняются.
Читайте ранее в этом сюжете: Под Белгородом жёстко приземлился вертолёт