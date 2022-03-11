Белгород, 11 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Недалеко от города Валуйки Белгородской области вертолёт был вынужден совершить жесткую посадку, сообщил 11 марта губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Silkadv.com Вертолет

По его словам, жертв удалось избежать.

«Совершил жесткую посадку вертолет в городе Валуйки. Жертв нет. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС», — написал Вячеслав Гладков.

Причина происшествия неизвестна. Тип и принадлежность вертолёта не уточняются.