Краснодар, , 17:08 — REGNUM 27-летний бельгийский фланговый нападающий бразильского происхождения Вандерсон Масиэл не намерен разрывать действующий контракт с российским клубом. Об этом 11 марта сообщило издание «РБ Спорт».

Вандерсон Артем Гусев

Ранее сообщалось, что «быков» намерены покинуть Гжегож Крыховяк и ряд легионеров, в том числе и новички команды, приобретенные клубом в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Вандерсон Масиэл принял участие в 22-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил две желтые карточки.

За «Краснодар» нападающий выступает с 1 июля 2017 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала transfermarkt, также составляет 8 миллионов евро.