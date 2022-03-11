Самара, , 17:30 — REGNUM 1,876 млн кв. метров жилья намерены ввести в эксплуатацию в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году в Самарской области. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Отмечается, что в регионе строительство ведут 59 застройщиков. В процессе строительства находится 1,811 млн кв. метров жилья. При этом в 2021 году в этот период строилось 1,5 млн кв. метров жилья.

Сообщается, что в первом квартале 2022 года план по вводу в регионе составляет 465 тысяч кв. метров. При этом за января-февраль было введено в эксплуатацию уже 355,9 тысяч кв. метров жилья.

«Обеспечение установленного объема ввода жилья, решение социальных задач по расселению из аварийного жилья, предоставлению квартир детям-сиротам, восстановлению прав участников долевого строительства остаются безусловными приоритетами нашей работы», — приводит пресс-служба слова председателя областного правительства, первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

Он также отметил, что в настоящее время остро стоит вопрос удорожания строительства, с этой проблемой власти региона уже сталкивались в 2021 году.

Кудряшов напомнил, что тогда Правительством России оперативно были разработаны и внедрены механизмы государственной поддержки строительной отрасли.

«И сейчас строителей никто не оставит один на один с проблемой, будут разработаны новые меры поддержки. Продолжаем работу», — заявил председатель правительства региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году 14 домов в Самарской области исключили из единого реестра проблемных объектов.