Тюмень, 11 марта, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор закрыл свой аккаунт в Instagram и открыл свой телеграм-канал. Об этом сообщает информационный центр правительство региона.

Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор

Данное решение глава Тюменской области принял в связи с антироссийской политикой, которую проводит компания Meta.

Александр Моор подчеркнул, что для него общение с земляками имеет большое значение и он продолжит его в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджере Телеграм.

«Наше общение — огромная ценность для меня. Уверен, мы успешно продолжим его на привычных и новых площадках», — обратился к своим подписчикам Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловский губернаторЕвгений Куйвашев тоже ушёл из Instagram. Теперь он будет публиковать свои сообщения в соцсети «ВКонтакте»