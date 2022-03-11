Симферополь, 11 марта, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Более двух тысяч боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружено в ходе строительных работ в селе Мирное Симферопольского района Республики Крым, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС 11 марта.

Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму и Севастополю Обезвреживание боеприпасов

После обнаружения боеприпасов строительные работы были приостановлены, на место вызваны службы экстренного реагирования. Специалисты МЧС России и Росгвардии по Республике Крым и Севастополю изъяли боеприпасы и транспортировали их на спецполигон. Там их уничтожат путём контролируемого подрыва.

Работы по разминированию боеприпасов на территории Республики Крым ведутся круглый год, как на земле, так и под водой. В 2022 году первые взрывоопасные находки были уничтожены уже 11 января. На данный момент пиротехническими подразделениями Главного управления МЧС России по Республике Крым уже уничтожено 204 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.