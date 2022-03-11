Калуга, 11 марта, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял решение остановить ведение своей страницы в Instagram. Об этом 11 марта руководитель региона сообщил в социальных сетях.

Instagram.

«Антироссийская, открыто вражеская по отношению к нам политика Meta перешла все красные линии. Американцы разрешили не блокировать призывы убивать наших солдат в социальных сетях. Это чистой воды экстремизм. Останавливаю ведение своей страницы. Вся новая активность продолжится только в российских соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники и в моём телеграмм-канал», — написал Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. Роскомнадзор объявил об ограничении работы соцсети в России.