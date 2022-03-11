Лондон, , 17:02 — REGNUM Производитель спортивный экипировки Nike рассматривает возможность прекращения сотрудничества с лондонским «Челси». Об этом 11 марта сообщило издание The Daily Mail.

Если стороны прекратят сотрудничество, то клуб потеряет около 540 миллионов фунтов. В 2016-м году стороны подписали пятнадцатилетний контракт на сумму в 900 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании дали российскому миллиардеру Роману Абрамовичу ровно 81 день на продажу «Челси». За период правления Абрамовича «пенсионеры» дважды становили победителями Лиги Чемпионов УЕФА.

На данный момент «Челси», набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. 13 марта «пенсионеры» в матче 29-го тура чемпионата примут «Ньюкасл».