Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев покинул Instagram. Об этом он написал на своей странице в социальной сети 11 марта, попрощавшись с подписчиками.

Василий Голубев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю неприемлемой позицию компании Meta, и поэтому больше не буду размещать посты на этой площадке. Благодарю каждого из 159 тыс. моих подписчиков за живой и активный отклик на мои посты. С каким бы этот отклик знаком ни был, будь то слова поддержки, критическая оценка или деловое предложение, частная инициатива, наше общение были для меня по-настоящему полезным. Надеюсь, что и для вас тоже», — отметил глава региона.

Голубев предложил подписчикам продолжить общение в социальной сети «ВКонтакте», отметив, что нужно придать импульс развитию отечественных социальных сетей.